Первый раунд у Фьюри Усик забрал. Бой будет в Абу-Даби и на условиях украинца

Видимо, «Санта-Барбара» в супертяжёлом весе у боксёров не закончится никогда! Только-только фанаты смирились с тем, что поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри сорвался. Они уже начали выстраивать теории о том, с кем именно стоит подраться каждому из них. Как британский журналист Саймон Джордан взорвал информационное поле огненной новостью. Видимо, Усик и Фьюри всё-таки не смогут избежать столкновения в ринге.

Джордан пришёл в гости к изданию talkSPORT и сообщил, что в Саудовской Аравии готовятся провести грандиозный поединок. И это не простые слова, организаторы уже ведут планомерную работу: «Я хотел бы поговорить о том, что нас вскоре может ждать в супертяжёлом весе. Есть мнение, что будет проведено три поединка на Ближнем Востоке, а именно Фьюри — Усик и Уайлдер — Джошуа, а затем победители этих боёв встретятся между собой. В этом контексте становится понятно, почему Джошуа не хочет драться до декабря».

Оптимистично звучит и то, что Саймон указывает на наличие договорённости с каждым из участников этого грандиозного события и их командами. Единственная загвоздка заключается в том, что Фьюри намерен провести поединок с Энди Руисом, а Усику предстоит летний бой с Даниэлем Дюбуа. Но к концу 2023 года оба должны восстановиться, чем и вызваны предварительные сроки.

Ещё один важнейший момент касается того, что переговоры ведутся напрямую с каждым бойцом. И определять условия индивидуально для боксёров будут организаторы. Поэтому никаких конфликтов интересов, которые и помешали Усику и Фьюри договориться, уже не будет. Нет никаких сомнений в том, что в Саудовской Аравии смогут удовлетворить финансовые аппетиты всех четырёх боксёров. Об этом сказал и Саймон: «Если парни с Ближнего Востока действительно намерены это сделать, они найдут на это деньги, и бои состоятся. Принц Халид найдёт деньги, не так ли? Они придумывают концепцию и берут на это деньги».

Главное, чтобы реализовать эту задумку получилось. И тогда поклонники большого бокса получат грандиозное шоу, равного которому по масштабу не было давно. Во-первых, в ринге наконец-то сойдутся Усик и Фьюри, которые снимут все вопросы в своей вражде. Во-вторых, определится настоящий король в супертяжёлом весе. Уж на такое парни из Саудовской Аравии поскупиться не должны.