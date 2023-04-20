Павлович: Блэйдс говорит, у меня нет защиты от тейкдаунов, но я готов ко всему
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Российский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга тяжёлого веса в UFC Сергей Павлович поделился ожиданиями от поединка с Кёртисом Блэйдсом.
«Думаю, это будет отличное шоу, отличный бой. Два бойца, которые не захотят отступать, никто не хочет давать шанс другому. У всех бой. Так что я думаю, что это будет весёлый бой. Все, кто его будет смотреть, увидят шоу. Блэйдс говорит, у меня нет защиты от тейкдаунов. Посмотрим, сможет ли он меня перевести. Я готов ко всему, что он может предложить», — сказал Павлович на пресс-конференции.
Бой Павловича с Блэйдсом возглавит турнир UFC Fight Night 222, который пройдёт в ночь на 23 апреля. Ранее россиянин страховал титульный поединок между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом в марте на UFC 285.
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