Павлович: Блэйдс говорит, у меня нет защиты от тейкдаунов, но я готов ко всему

Российский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга тяжёлого веса в UFC Сергей Павлович поделился ожиданиями от поединка с Кёртисом Блэйдсом.

«Думаю, это будет отличное шоу, отличный бой. Два бойца, которые не захотят отступать, никто не хочет давать шанс другому. У всех бой. Так что я думаю, что это будет весёлый бой. Все, кто его будет смотреть, увидят шоу. Блэйдс говорит, у меня нет защиты от тейкдаунов. Посмотрим, сможет ли он меня перевести. Я готов ко всему, что он может предложить», — сказал Павлович на пресс-конференции.

Бой Павловича с Блэйдсом возглавит турнир UFC Fight Night 222, который пройдёт в ночь на 23 апреля. Ранее россиянин страховал титульный поединок между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом в марте на UFC 285.