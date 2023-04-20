Блэйдс: предыдущие соперники Павловича стояли перед ним, но я не стану неподвижной мишенью

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Кёртис Блэйдс высказался о предстоящем поединке с Сергеем Павловичем на турнире UFC Fight Night 222, который пройдёт 23 апреля.
«Математика в ММА не работает, но я видел бой Павловича с Оверимом, и это даёт мне уверенность в том, что если Алистар смог его перевести, я точно смогу это сделать. Маленькая клетка даёт больше возможности для разменов, но я буду использовать работу ног, это не станет проблемой. Предыдущие соперники Павловичу стояли перед ним и играли в его игру, а я буду двигаться и не стану неподвижной мишенью для него.
Борьба, которая у меня есть — это проблема для любого соперника, и если вы так не считаете, то вы не очень понимаете ММА. Моя способность в любой момент перевести соперника оказывает на них большое психологическое давление. Они думают об этом. Даже если я не перевожу, они знают, что такая возможность существует, и держат это в уме», — сказал Блэйдс на пресс-конференции.
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