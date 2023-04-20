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Блэйдс рассказал о своих планах в случае победы над Павловичем

Блэйдс рассказал о своих планах в случае победы над Павловичем
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Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Кёртис Блэйдс заявил, что намерен получить титульный бой в случае победы над Сергеем Павловичем.

«Если я выиграю, готов подождать титульного боя. Мне всё равно, кто это. Будь моим соперником в титульном бою Джонс, Миочич или даже Брок Леснар. Я подожду», — сказал Блэйдс на пресс-конференции.

В ночь на 23 апреля Кёртис Блэйдс встретится с Сергеем Павловичем в рамках главного события турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222.

Действующим обладателем титула в тяжёлом весе является Джон Джонс. Американец на турнире UFC 285 выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал чемпионом промоушена. Отметим, что этот бой страховал Сергей Павлович.

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