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Павлович: Джон Джонс — пример для остальных

Павлович: Джон Джонс — пример для остальных
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Российский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Сергей Павлович поделился мнением о действующем чемпионе дивизиона Джоне Джонсе.

«Джонс сколько лет уже выступает, много защит провёл. Я удивляюсь, как можно всё это время драться и сохранить голод к боям. Как он это в себе воспитывает, выдерживает. Конечно, он опасен. Он — пример для других. Был чемпионом в 93 кг и сейчас выиграл пояс в тяжах.

Сравнение Джонса с Мохаммедом Али? Считаю, что он, конечно, выдающийся боец и так далее. Но сравнивать спортсменов — чуть неблагодарное дело, потому что все достигли своих заслуг в разные времена. Все тяжело трудились, пахали, чтобы к этому прийти. Неправильно уменьшать чьи-то заслуги. Если ты стал чемпионом, ты уже чемпион, и никто у тебя это уже не отнимет», — сказал Павлович в интервью MMA.Metaratings.ru.

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