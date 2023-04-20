«За пределами UFC тоже есть деньги». Джонсон выступил в защиту Нганну

Бывший чемпион UFC, ныне обладатель титула ONE в наилегчайшей весовой категории Деметриус Джонсон высказался в защиту Фрэнсиса Нганну.
Напомним, зимой Нганну покинул UFC свободным агентом, освободив титул чемпиона в тяжёлом весе.
«Думаю, уход из UFC это хорошо для Нганну. В ММА много боёв. Я добился успеха за пределами UFC, посмотрите на Серхио Петтиса, он в прекрасном месте. Энтони Петтис заработал $ 700 тысяч в бою с Роем Джонсом. Деньги есть и за пределами UFC.
Фрэнсис Нганну может выбирать, куда ему идти. Можете представить, что он заработает $ 40 млн за бой с Фьюри? В UFC он бы не получил столько за один бой. Это деньги, которые можно заработать в боксе. Так что это идеальное время, чтобы стать свободным агентом, если у вас есть громкое имя», — сказал Джонсон в эфире на The MMA Hour.
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