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«Я дам саудовцам их первую жертву нокаутом». Уайлдер высказался о возможном бое с Джошуа

«Я дам саудовцам их первую жертву нокаутом». Уайлдер высказался о возможном бое с Джошуа
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Американский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер высказался о потенциальном поединке с Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.

«Давайте сделаем это. Чего можно ожидать? Я дам саудовцам их первую жертву нокаутом. Этого можно ждать от любого моего боя, но этот станет особенным. У меня есть кое-что особенное, что я собираюсь применить», — сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу EsNews.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце года в Саудовской Аравии может пройти большой боксёрский вечер, в рамках которого состоится поединок Уайлдер — Джошуа, а также Тайсон Фьюри — Александр Усик.

Деонтей Уайлдер в своём последнем поединке в октябре прошлого года нокаутировал Роберта Хелениуса. Энтони Джошуа в апреле выиграл единогласным решением судей у Джермейна Франклина.

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