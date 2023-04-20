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Тренер Уайлдера сказал, в каком раунде его подопечный нокаутирует Усика

Тренер Уайлдера сказал, в каком раунде его подопечный нокаутирует Усика
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Тренер американского боксёра, бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера Малик Скотт высказался о потенциальном поединке своего подопечного с украинским чемпионом Александром Усиком.

«У Усика есть шансы продержаться в ринге дольше, чем у Джошуа. Эй Джей не настолько ориентирован на защиту, нет такой же работы ног, таких рефлексов. Джошуа не такой мелкий, не настолько неудобный. Так что Усик может продержаться дольше. Примерно до шестого раунда, не больше. А Энтони, как по мне, выдержит не более трёх раундов. У Усика даже могут быть хорошие моменты, потому что действительно хорошо двигается», — сказал Скотт в интервью iFL TV.

На счету Деонтея Уайлдера 43 победы в профессиональном боксе, 42 из которых нокаутами, а также два поражения и одна ничья. У Александра Усика 20 побед в 20 поединках.

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