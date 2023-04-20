Чейл Соннен: Павлович будет драться за пояс, если победит Блэйдса

Бывший боец UFC, ныне известный аналитик Чейл Соннен поделился ожиданиями от поединка между россиянином Сергеем Павловичем и американцем Кёртисом Блэйдсом.
Бой в тяжёлом весе возглавит турнир UFC Fight Night 222, который пройдёт в ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе.
«Если Павлович успешно выступит и победит Блэйдса, то станет претендентом номером один на титульный бой. В дивизионе сейчас нет и пяти бойцов, которые могут претендовать на пояс. Павлович бьётся в весовой категории, где самый популярный парень — Тай Туиваса, а самый опасный — Том Аспиналл, который всё ещё травмирован», — сказал Соннен в подкасте Beyond the Fight.
Сейчас Павлович идёт на серии из пяти побед. Всего у него 17 побед при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах.
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