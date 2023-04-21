Анонсирован список предстоящих больших боёв UFC

Появились анонсы грядущих поединков UFC в различных весовых категориях.
Ближайший большой бой состоится 7 мая. В рамках UFC 288 сойдутся бразилец Гилберт Бёрнс и американец Белал Мухаммад. Бой пройдёт в пятираундовом формате. В настоящий момент титулом владеет Леон Эдвардс.
Ещё один большой бой состоится в рамках UFC 289. Ранее он был отменён на 288-м карде. 11 июня Чарльз Оливейра в соглавном событии вечера сойдётся с Бенеилом Дариушем в лёгком весе. Поединок пройдёт в Ванкувере (Канада).
Также были анонсированы три боя в среднем весе: Джек Херманссон сойдётся с Бренданом Алленом, бойцы встретятся 4 июня. 18 июня ожидается противостояние Марвина Виттори и Джареда Каннонье. А 2 июля Шон Стрикленд встретится с Абусупьяном Магомедовым.
В полулёгком весе Илия Топурия сойдётся с американцем Джошем Эмметтом, бой пройдёт 25 июня.
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