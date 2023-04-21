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Деонтей Уайлдер рассказал о возможном бое с Энтони Джошуа в Саудовской Аравии

Деонтей Уайлдер рассказал о возможном бое с Энтони Джошуа в Саудовской Аравии
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Американский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер высказался о потенциальном поединке с Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.

«Джошуа хорош, я уважаю его. Это заставит меня повысить уровень. Уважаю то, что он сделал, и то, чего он добился в этом дивизионе. Трудно стать чемпионом, и он это сделал, поэтому я должен уважать его.

Это будет тяжёлый бой, но я уверен в себе. Я лучший, более всесторонне развитый боец. Я искренне верю, что на 95 процентов бой состоится», — приводит слова Уайлдера Metro.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце года в Саудовской Аравии может пройти большой боксёрский вечер, в рамках которого состоится поединок Уайлдер — Джошуа, а также Тайсон Фьюри — Александр Усик.

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