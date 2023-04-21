«Чувствую себя Нейтом Диазом». Белал Мухаммад высказался о бое с Гилбертом Бёрнсом

Американский боец полусреднего веса UFC Белал Мухаммад прокомментировал предстоящий поединок с Гилбертом Бёрнсом и провёл параллель с противостоянием Нейта Диаза и Конора Макгрегора.
«Я чувствую себя Нейтом Диазом. Помните, как было перед его боем с Макгрегором? Этот парень, Гилберт Бёрнс, отбирает у меня всё. Я хотел подраться с Чимаевым — его дали Бёрнсу. Хотел подраться с Масвидалем — тоже отдали Бёрнсу. Теперь говорят, что они хотят дать титульный бой ему. Неужели вы хотите отдать ему всё, о чём я мечтаю? Нет, я заберу своё», — сказал Мухаммад в подкасте Джо Аника.
Мухаммад напомнил эпизод из 2015 года, когда Нейт Диаз бросил вызов Макгрегору, заявив, что тот отнимает у него всё, к чему он стремился.
Бой Бёрнса с Мухаммадом пройдёт на турнире UFC 288. Оба бойца приняли поединок на коротком уведомлении за две недели до ивента.
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