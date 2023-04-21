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Гилберт Бёрнс и Белал Мухаммад сойдутся в рамках UFC 288

Гилберт Бёрнс и Белал Мухаммад сойдутся в рамках UFC 288
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6 мая на арене Prudential Center в Ньюарке (США) в октагоне встретятся два рейтинговых полусредневеса — бразилец Гилберт Бёрнс и американец Белал Мухаммад. Бой пройдёт в пятираундовом формате Об этом сообщает MMA Junkie.

Ранее майский кард UFC 288 лишился главного события — боя между Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Дариушем. Промоушен решил заменить этот поединок встречей Гилберта Бёрнса и Белала Мухаммада.

Стоит отметить, что данный бой станет для Бёрнса третьим в текущем году. Ранее он уже встречался с Нилом Магни 22 января в рамках UFC 283, а также 9 апреля с Хорхе Масвидалем. В обоих поединках бразилец одержал победу.

Белал Мухаммад провёл свой последний бой в рамках UFC 280 22 октября, в котором досрочно остановил во втором раунде американского проспекта Шона Брэди.

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