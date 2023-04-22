Экс-чемпион: промоутеры из Саудовской Аравии способны устроить турнир в супертяжёлом весе

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Шон Портер прокомментировал слух об организации турнира с участием лидеров супертяжёлого веса Александра Усика, Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа, который может состояться в конце года в Саудовской Аравии.

«Это хорошо для бокса. Промоутеры из Саудовской Аравии способны на это. Вероятно, вопрос заключается в юридической части. Если у них получится, то получится. У них есть такая возможность.

Когда мы видим два боя в одном дивизионе, то затем говорим: «Эй, победители должны подраться».

И это правильно. Такое событие могло бы стать успехом для бокса», – сказал Портер в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри: