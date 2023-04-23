Сергей Павлович выиграл шесть поединков в UFC за 12 минут и 17 секунд

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222. В главном событии турнира россиянин Сергей Павлович встретился с представителем США Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой Павловича нокаутом в первом раунде.
Тем самым, Павлович продолжил свою серию из быстрых побед в UFC. 30-летнему россиянину понадобилось в общей сложности 12 минут и 17 секунд, чтобы одержать победу в последних шести встречах.
Список побед Павловича в UFC:
Победа нокаутом в бою против Марсело Голма (1:06);
Победа техническим нокаутом в бою против Мориса Грина (2:11);
Победа техническим нокаутом в бою против Шамиля Абдурахимова (4:03);
Победа техническим нокаутом в бою против Деррика Льюиса (0:55);
Победа нокаутом в бою против Тайя Туиваса (0:54);
Победа техническим нокаутом в бою против Кёртиса Блэйдса (3:08).
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