Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Павлович выиграл шесть поединков в UFC за 12 минут и 17 секунд

Сергей Павлович выиграл шесть поединков в UFC за 12 минут и 17 секунд
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222. В главном событии турнира россиянин Сергей Павлович встретился с представителем США Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой Павловича нокаутом в первом раунде.

UFC 2023. UFC Fight Night 222, Лас-Вегас, США
Сергей Павлович (W) - Кёртис Блэйдс
23 апреля 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Сергей Павлович
Окончено
TKO
Кёртис Блэйдс

Тем самым, Павлович продолжил свою серию из быстрых побед в UFC. 30-летнему россиянину понадобилось в общей сложности 12 минут и 17 секунд, чтобы одержать победу в последних шести встречах.

Список побед Павловича в UFC:

Победа нокаутом в бою против Марсело Голма (1:06);
Победа техническим нокаутом в бою против Мориса Грина (2:11);
Победа техническим нокаутом в бою против Шамиля Абдурахимова (4:03);
Победа техническим нокаутом в бою против Деррика Льюиса (0:55);
Победа нокаутом в бою против Тайя Туиваса (0:54);
Победа техническим нокаутом в бою против Кёртиса Блэйдса (3:08).

Материалы по теме
Видео нокаута в бою Сергея Павловича и Кёртиса Блэйдса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023