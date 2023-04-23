Василевский: Павлович явно верит, что может стать чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал победу своего соотечественника Сергея Павловича над Кёртисом Блэйдсом.

Павлович нокаутировал Блэйдса в первом раунде и, таким образом, продлил свою победную серию до шести побед.

«Бой сложился так, как я и предполагал изначально. Ждал нокаута в первом-втором раунде. Понимал, что если у Павловича не будет какого-то ступора, нерешительности из-за высокой ответственности, он победит. Ничего такого и не было: Серёга вышел заряженный, он явно верит, что может стать чемпионом UFC. Это самое главное, потому что мастерства для побед над топовыми соперниками у него и так хватает», — сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.