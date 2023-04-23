Василевский рассказал, в какой манере нужно драться Павловичу
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский рассказал, как, по его мнению, должен биться Сергей Павлович.
«В первом раунде Павлович наткнулся на несколько встречных ударов, видимо, от большого желания нокаутировать. Но в целом провёл весь бой очень чётко. Ему надо всегда в такой манере действовать: идти первым номером и перемалывать оппонента в стойке. У него классная ударная техника и нокаутирующая мощь, что он и показал на Блэйдсе. Тогда у него всё будет классно», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Сергей Павлович выиграл нокаутом у Кёртиса Блэйдса на турнире UFC Fight Night 222. Всего у россиянина 18 побед в ММА при одном поражении.
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