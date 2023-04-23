Василевский рассказал, в какой манере нужно драться Павловичу

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский рассказал, как, по его мнению, должен биться Сергей Павлович.

«В первом раунде Павлович наткнулся на несколько встречных ударов, видимо, от большого желания нокаутировать. Но в целом провёл весь бой очень чётко. Ему надо всегда в такой манере действовать: идти первым номером и перемалывать оппонента в стойке. У него классная ударная техника и нокаутирующая мощь, что он и показал на Блэйдсе. Тогда у него всё будет классно», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Сергей Павлович выиграл нокаутом у Кёртиса Блэйдса на турнире UFC Fight Night 222. Всего у россиянина 18 побед в ММА при одном поражении.