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Василевский рассказал, в какой манере нужно драться Павловичу

Василевский рассказал, в какой манере нужно драться Павловичу
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский рассказал, как, по его мнению, должен биться Сергей Павлович.

«В первом раунде Павлович наткнулся на несколько встречных ударов, видимо, от большого желания нокаутировать. Но в целом провёл весь бой очень чётко. Ему надо всегда в такой манере действовать: идти первым номером и перемалывать оппонента в стойке. У него классная ударная техника и нокаутирующая мощь, что он и показал на Блэйдсе. Тогда у него всё будет классно», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Сергей Павлович выиграл нокаутом у Кёртиса Блэйдса на турнире UFC Fight Night 222. Всего у россиянина 18 побед в ММА при одном поражении.

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