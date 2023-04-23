Экс-тренер Павловича: Сергею не нужен бой с Ганом, он заслужил титул

Бывший тренер российского бойца UFC в тяжёлом весе Сергея Павловича Артём Бэра считает, что его экс-подопечный должен получить титульный поединок.

«Думаю, ему не нужен поединок с Ганом, он заслужил титул. Сириль проиграл разгромно последний бой и сейчас должен драться с Блэйдсом, чтобы доказать, что достоин титульного шанса. А Аспиналлу нужен проверочный бой после травмы — он также может драться с Ганом», — приводит слова тренера «РБ Спорт».

Сергей Павлович нокаутировал Кёртиса Блэйдса в первом раунде на турнире UFC Fight Night 222, который прошёл в ночь на 23 апреля. Для россиянина это шестая победа подряд в промоушене.

Всего в активе Павловича 18 побед в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении.