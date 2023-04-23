Олейник: у Павловича были недоработки, которые Джонс не оставит без внимания
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Бывший боец UFC Алексей Олейник оценил победу Сергея Павловича над Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC Fight Night 222.
«Сергей молодец. Правда, в начале, работая аккуратно и выжидающе, казалось, что пропускает зачастую удары. К бою с Джонсом это необходимо убрать. Я работал с Джоном, и он такие недоработки не оставит без внимания. Казалось, удары Блэйдса его разъярили и придали сил. После этого Сергей поверил в свои силы и спокойно перерубил его. Смотрели все с удовольствием, но и пробитая голова Блэйдса была видна, она помогла ускорить победу нашего бойца. Поздравляю Сергея с заслуженной победой!» — приводит слова Олейника «РБ Спорт».
В активе Сергея Павловича 18 побед в профессиональных смешанных единоборствах и одно поражение.
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