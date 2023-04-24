Магомед Исмаилов станет ведущим турнира по кулачным боям RCC Hard

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Известный российский боец Магомед Исмаилов вернулся в промоушен RCC. Он будет ведущим кулачного шоу RCC HARD в Екатеринбурге.

29 апреля в столице единоборств он проведёт дебютный турнир на голых кулаках от создателей RCC.

Главным событием RCC Hard станет поединок бойца из Екатеринбурга Сергея Кратоса против бразильца Кристиана Фролича, а соглавным — встреча Дауда Стхански, одного из родоначальников кулачных поединков в России, и Михаила Колобегова.

Турнир RCC Hard пройдёт на многотысячной арене КРК «Уралец» и будет транслироваться в прямом эфире в четырёх странах. В России шоу покажет бойцовский телеканал UDAR.

Напомним, последний поединок, прошедший по правилам профессионального бокса, Исмаилов провёл 7 марта в Екатеринбурге, одержав победу над соотечественником Иваном Штырковым.

В своём последнем бою по правилам MMA, состоявшемся на турнире RCC 13 в декабре, Исмаилов в лимите среднего веса (до 84 кг) одолел единогласным судейским решением бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко.