Магомед Исмаилов станет ведущим турнира по кулачным боям RCC Hard

Известный российский боец Магомед Исмаилов вернулся в промоушен RCC. Он будет ведущим кулачного шоу RCC HARD в Екатеринбурге.
29 апреля в столице единоборств он проведёт дебютный турнир на голых кулаках от создателей RCC.
Главным событием RCC Hard станет поединок бойца из Екатеринбурга Сергея Кратоса против бразильца Кристиана Фролича, а соглавным — встреча Дауда Стхански, одного из родоначальников кулачных поединков в России, и Михаила Колобегова.
Турнир RCC Hard пройдёт на многотысячной арене КРК «Уралец» и будет транслироваться в прямом эфире в четырёх странах. В России шоу покажет бойцовский телеканал UDAR.
Напомним, последний поединок, прошедший по правилам профессионального бокса, Исмаилов провёл 7 марта в Екатеринбурге, одержав победу над соотечественником Иваном Штырковым.
В своём последнем бою по правилам MMA, состоявшемся на турнире RCC 13 в декабре, Исмаилов в лимите среднего веса (до 84 кг) одолел единогласным судейским решением бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко.
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