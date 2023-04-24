Павлович вошёл в топ-3 лучших тяжеловесов по версии Sherdog
Поделиться
Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович после победы в поединке с Кёртисом Блэйдсом вошёл в топ-3 лучших тяжеловесов по версии портала Sherdog.
Павлович проиграл в дебютном бою в UFC Алистару Овериму, а затем выдал серию из шести побед, по ходу которой шесть раз нокаутировал своих соперников в первом раунде: Марсело Голма, Мориса Грина, Шамиля Абдурахимова, Деррика Льюиса, Тая Туивасу и Кёртиса Блэйдса.
Всего на счету Сергея Павловича 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение.
Блэйдс, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение в карьере. Также он одержал 17 побед. Отметим, что американец прервал победную серию, которая длилась три боя.
Комментарии
- 24 апреля 2023
-
14:37
-
14:30
-
14:22
-
14:17
-
13:31
-
13:28
-
13:24
-
12:44
-
11:55
-
11:07
-
10:58
-
10:54
-
10:17
-
10:12
-
10:08
-
01:06
-
00:36
-
00:04
-
00:01
- 23 апреля 2023
-
23:07
-
22:31
-
22:06
-
21:44
-
21:04
-
20:42
-
20:11
-
19:33
-
19:28
-
19:00
-
18:10
-
17:53
-
16:51
-
15:14
-
14:51
-
14:27
Партнерский контент