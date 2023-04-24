Павлович вошёл в топ-3 лучших тяжеловесов по версии Sherdog

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович после победы в поединке с Кёртисом Блэйдсом вошёл в топ-3 лучших тяжеловесов по версии портала Sherdog.

Павлович проиграл в дебютном бою в UFC Алистару Овериму, а затем выдал серию из шести побед, по ходу которой шесть раз нокаутировал своих соперников в первом раунде: Марсело Голма, Мориса Грина, Шамиля Абдурахимова, Деррика Льюиса, Тая Туивасу и Кёртиса Блэйдса.

Всего на счету Сергея Павловича 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

Блэйдс, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение в карьере. Также он одержал 17 побед. Отметим, что американец прервал победную серию, которая длилась три боя.