Дана Уайт отреагировал на уличную драку с участием Нейта Диаза

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу уличной драки с участием экс-бойца промоушена Нейта Диаза.

«Что? Он только что ударил его коленом в живот? Это Логан Пол? Он вырубил его? Кто бы это ни был, он вырубил его! Он его задушил! Не, он слишком худой — Логан Пол большой ублюдок», — сказал Уайт на видео, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, Нейт Диаз свой последний поединок в ММА провёл на турнире UFC 279, где выиграл удушающим приёмом у Тони Фергюсона. После этого Диаз сообщил, что уходит из профессиональных смешанных единоборств. Всего у него 24 победы и 13 поражений в ММА.

Ранее также стало известно, что 5 августа в Далласе Нейт Диаз дебютирует в боксе поединком с Джейком Полом.