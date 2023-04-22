Нейт Диаз стал участником массовой уличной драки и «задушил» соперника
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Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Нейт Диаз стал участником массовой уличной драки, которая состоялась во время боксёрского турнира Misfits Boxing в Новом Орлеане.
Диаз провёл удушающий приём «гильотина» неизвестному мужчине.
Нейт Диаз сделал «гильотину» сопернику в массовой уличной драке
Напомним, Нейт Диаз свой последний поединок в ММА провёл на турнире UFC 279, где выиграл удушающим приёмом у Тони Фергюсона. После этого Диаз сообщил, что уходит из профессиональных смешанных единоборств. Всего у него 24 победы и 13 поражений в ММА.
Ранее также стало известно, что 5 августа в Далласе Нейт Диаз дебютирует в боксе поединком с Джейком Полом.
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