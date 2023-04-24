«Это фальшивый уход». Ковингтон объяснил, почему Масвидаль будет вынужден вернуться в UFC

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон заявил, что его бывший соперник и звезда организации Хорхе Масвидаль в скором времени возобновит карьеру.

Напомним, Масвидаль объявил об уходе из UFC после поражения от бразильца Гилберта Бёрнса, поединок с которым состоялся на турнире UFC 287 в начале апреля.

«Это фальшивый уход. Мы все знаем о людях из UFC, которые уходят. Он выйдет из списка тестируемых на допинг, после чего примет стероиды и вернётся.

Он не умеет зарабатывать иначе, кроме как драться. Этот парень невероятно глуп. Он не умеет зарабатывать деньги как-то иначе. Я гарантирую вам, что он вернётся из-за денег», – приводит слова Ковингтона издание MMAJunkie.