Ковингтон — о Чимаеве: засранец с собачьей мордой ушёл из дивизиона из-за меня

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон раскритиковал проспекта организации Хамзата Чимаева, заявив, что он стал причиной ухода шведа из дивизиона.

«Этот засранец с собачьей мордой… он боится меня. Я – причина, почему он ушёл из дивизиона. Он знал, что я расплавлю его, знал, что произойдёт, если его закроют в клетке с американской сталью.

Все, кого он побил, регионального уровня. Так почему этот парень так раскручен? Он пустое место. Это чёртов лентяй, и это причина, почему он не хочет драться со мной, учитывая, что у него нет боя. Он чертовски непрофессионален. Он рушит бизнес UFC, когда проваливает взвешивание на четыре килограмма», – приводит слова Ковингтона Submission Radio.