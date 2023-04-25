Полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест Нейта Диаза

Полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест американского бойца смешанных единоборств, экс-претендента на титул чемпиона UFC в лёгком весе Нейта Диаза по подозрению в нанесении побоев второй степени после уличной драки, сообщает MMA Fighting.
Ранее стало известно, что Диаз стал участником массовой уличной драки, которая состоялась во время боксёрского турнира Misfits Boxing в Новом Орлеане. Диаз провёл удушающий приём «гильотина» неизвестному мужчине.
Диаз свой последний бой в смешанных единоборствах провёл на турнире UFC 279, где одержал победу удушающим приёмом у Тони Фергюсона. После этого Диаз сообщил, что уходит из профессиональных смешанных единоборств. Всего у него 24 победы и 13 поражений в смешанных единоборствах.
Нейт Диаз задушил соперника в уличной драке:
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