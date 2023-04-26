Крис Юбэнк и Лиам Смит договорились о реванше, есть дата

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) британец Лиам Смит (33-3-1, 20 KO) достиг соглашения о реванше с соотечественником Крисом Юбэнком-младшим (32-3, 23 KO), сообщает ESPN. Встреча запланирована на 17 июня в Манчестере (Великобритания).

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в январе и завершился победой Смита техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Лиаму Смиту 34 года. По ходу карьеры британец встречался с такими бойцами, как Сауль Альварес, Хайме Мунгия и Джесси Варгас. Последнее поражение он потерпел в мае 2021 года, уступив единогласным решением россиянину Магомеду Курбанову.

Крису Юбэнку 33 года. Поражение от Смита стало для него третьим в карьере. Ранее он проиграл соотечественникам Билли Джо Сондерсу и Джорджу Гроувзу.