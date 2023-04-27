Энтони Джошуа объяснил, от чего будут зависеть сроки его следующего боя
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) высказался о следующем выступлении. Напомним, ранее прошёл слух, что британец не выступит до конца года и в декабре сразится в Саудовской Аравии с американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO).
«За последние три года я, вероятно, сменил трёх тренеров, поэтому было бы хорошо ещё поработать под руководством моего нового тренера и к тому моменту, когда я вернусь на ринг, реализовать все его пожелания.
Я хотел бы провести черту и сказать, что я не выступлю до конкретной даты. Но если я или мой тренер изменит решение… Я могу передумать и подраться в июле или августе, но прямо сейчас это не обсуждается», – приводит слова Джошуа Sky Sports.
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