Энтони Джошуа объяснил, от чего будут зависеть сроки его следующего боя

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) высказался о следующем выступлении. Напомним, ранее прошёл слух, что британец не выступит до конца года и в декабре сразится в Саудовской Аравии с американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO).

«За последние три года я, вероятно, сменил трёх тренеров, поэтому было бы хорошо ещё поработать под руководством моего нового тренера и к тому моменту, когда я вернусь на ринг, реализовать все его пожелания.

Я хотел бы провести черту и сказать, что я не выступлю до конкретной даты. Но если я или мой тренер изменит решение… Я могу передумать и подраться в июле или августе, но прямо сейчас это не обсуждается», – приводит слова Джошуа Sky Sports.