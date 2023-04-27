Нейт Диаз добровольно явился в полицейский участок
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Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз явился в полицейский участок Нового Орлеана (США), сделав это добровольно. Об этом у себя в социальных сетях рассказал его представитель Зак Розенфилд.
«Нейт добровольно явился в полицейское управление Нового Орлеана сегодня утром. Мы по-прежнему с нетерпением ждём возможности представить все доказательства и видео, которые продемонстрируют, что Нейт действовал в рамках самообороны», — написал Розенфилд.
Ранее в Интернете появилось видео, на котором Диаз проводит мужчине удушающий приём в ходе уличной драки. Позже полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест Нейта Диаза, которому теперь грозит до восьми лет тюрьмы.
Нейт Диаз задушил соперника в уличной драке:
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