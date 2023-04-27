Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нейт Диаз добровольно явился в полицейский участок

Нейт Диаз добровольно явился в полицейский участок
Комментарии

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз явился в полицейский участок Нового Орлеана (США), сделав это добровольно. Об этом у себя в социальных сетях рассказал его представитель Зак Розенфилд.

«Нейт добровольно явился в полицейское управление Нового Орлеана сегодня утром. Мы по-прежнему с нетерпением ждём возможности представить все доказательства и видео, которые продемонстрируют, что Нейт действовал в рамках самообороны», — написал Розенфилд.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором Диаз проводит мужчине удушающий приём в ходе уличной драки. Позже полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест Нейта Диаза, которому теперь грозит до восьми лет тюрьмы.

Нейт Диаз задушил соперника в уличной драке:

Материалы по теме
Вместо супербоя – тюремные нары. Полиция уже выехала за Диазом
Вместо супербоя – тюремные нары. Полиция уже выехала за Диазом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023