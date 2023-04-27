Энтони Джошуа сделал заявление о поединке с Деонтеем Уайлдером

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) подтвердил, что в декабре этого года проведёт поединок с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе, американцем Деонтеем Уайлдером.

«В настоящий момент моя команда договаривается о бое с Уайлдером. Здесь нечего скрывать, всё публично. Мы обсуждаем детали контракта и проведём поединок в декабре», — сказал Джошуа на канале iFL TV в YouTube.

Джошуа в общей сложности провёл 28 боёв в профессиональном боксе, в которых одержал 25 побед и потерпел три поражения. На счету Уайлдера 43 победы в 46 поединках. При этом один бой с участием американского спортсмена завершился вничью.

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