Хорхе Масвидаль намерен помочь Нейту Диазу, который попал под уголовное преследование

Американский боец ММА Хорхе Масвидаль предложил помощь соотечественнику и коллеге Нейту Диазу, попавшему под уголовное преследование за участие в уличной драке в Новом Орлеане, в ходе которой он применил удушающий приём к одному из мужчин.
Позже полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест Диаза. Сообщалось, что бойцу грозит до восьми лет тюрьмы.
«Нейт Диаз, если ты это видишь, у меня есть лучший юрист в стране, который хочет представлять тебя. Его зовут Брэд Коэн. Пусть твои люди свяжутся с ним. Он позаботится о тебе. Этот парень — мужик. Я только что вспомнил, что он мне это говорил. Я не общаюсь с Нейтом Диазом, но мои ребята из MMA Junkie могут передать ему это сообщение. Брэд Коэн — настоящий мужчина», — сказал Масвидаль в ролике на YouTube-канале MMAJunkie.
Напомним, Масвидаль победил Диаза техническим нокаутом в единственном в истории титульном бою BMF на турнире UFC 244 в ноябре 2019 года.
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