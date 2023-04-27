Популярный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз освобождён под залог. Об этом информирует MMA Fighting. Ранее он добровольно явился в полицейский участок Нового Орлеана (США). Сообщается, что Нейт сейчас никак не ограничен в перемещении.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором Нейт проводит мужчине удушающий приём в ходе уличной перепалки. Позже полиция Нового Орлеана выдала ордер на его арест. Сообщалось, что бойцу грозит до восьми лет тюрьмы.

В последнем поединке в UFC Диаз встречался с соотечественником Тони Фергюсоном и победил его. Нейт задушил оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта.

Нейт Диаз задушил соперника в уличной драке: