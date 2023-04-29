«Ты и твой друг Конор — алкаши». Джейк Пол — Нейту Диазу

Популярный американский видеоблогер Джейк Пол, известный своими выступлениями в боксе, опубликовал пост в социальных сетях, в котором сделал выпад в адрес своего ближайшего соперника Нейта Диаза.
«Ты слышишь меня, Нейт? Мы не забыли про твой положительный тест на стероиды. Ты и твой друг Конор – алкаши. Давай сделаем 15 раундов и проверим, на что способны твои прокуренные каннабисом лёгкие. ВАДА приедет в Стоктон, чтобы дать тебе оплеуху», — написал Пол.
Напомним, Нейт Диаз и Джейк Пол проведут боксёрский поединок 5 августа в весовой категории до 84 килограммов в Далласе.
В активе Джейка Пола семь поединков в боксе, в которых он одержал шесть побед и потерпел одно поражение. Американец в своём последнем поединке проиграл раздельным решением судей британскому боксёру Томми Фьюри. До этого Пол уже встречался с бывшими бойцами UFC: Андерсоном Силвой, Беном Аскреном и Тайроном Вудли.
Нейт Диаз провёл в сентябре последний поединок в UFC, выиграв удушающим приёмом у Тони Фергюсона. После боя Диаз объявил об уходе из ММА и заявил о желании попробовать свои силы в боксе. Недавно он стал фигурантом уличной драки в Новом Орлеане, применив удушающий приём к одному из её участников. За этот инцидент Диазу грозит до восьми лет тюрьмы.
- 29 апреля 2023
-
15:53
-
15:43
-
15:30
-
15:16
-
14:37
-
14:14
-
13:51
-
13:27
-
11:59
-
11:51
-
11:41
-
10:56
-
10:39
-
09:56
-
09:46
-
00:40
- 28 апреля 2023
-
23:54
-
22:58
-
22:20
-
21:21
-
20:52
-
20:11
-
19:34
-
19:09
-
18:38
-
17:23
-
16:59
-
16:54
-
16:08
-
15:40
-
14:52
-
14:41
-
13:51
-
13:18
-
12:38