IBA включила россиян в список боксёров, которые могут участвовать в Европейских играх

Международная боксёрская ассоциация (IBA) представила список боксёров, которые могут быть допущены к участию в Европейских играх, которые пройдут в Кракове.

В список включены российские и белорусские боксёры, несмотря на то что ранее власти Польши сообщили, что не допустят спортсменов из России и Беларуси. При этом IBA, опубликовавшая список, не имеет никакого отношения к Европейским играм.

В организации сообщили, что таким образом хотят дать возможность рейтинговым бойцам справедливую возможность участвовать в Европейских играх.

«IBA борется за справедливые шансы для каждого из своих спортсменов, что является краеугольным камнем для любых соревнований. Мы должны защищать наших спортсменов. Мы серьёзно относимся к своему долгу и не потерпим, чтобы усилия наших спортсменов и заработанные результаты соревнований игнорировались», — приводит Inside The Games слова генерального секретаря Джорджа Еролимпоса.

С полным списком можно ознакомиться здесь.