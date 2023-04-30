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Джош Тэйлор обратился с угрозой к Теофимо Лопесу после расистского заявления американца

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), британец Джош Тэйлор раскритиковал своего соперника, американца Теофимо Лопеса за расистское высказывание.

Во время публичного интервью Лопес заявил, что его промоутерская компания Top Rank отдаёт предпочтение в продвижении карьеры темнокожим бойцам, за что был осужден коллегами по цеху.

Реджис Прогре, чемпион WBC в первом полусреднем весе, написал в социальных сетях: «Надеюсь, однажды я подерусь с этим клоуном».

Тэйлор: «Не переживай, я снесу ему голову».

Напомним, поединок Лопеса и Тэйлора состоится 11 июня в Нью-Йорке (США).

Ранее отец Теофимо Лопеса раскритиковал команду Райана Гарсии за выступление в поединке с Джервонтой Дэвисом.

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