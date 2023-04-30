Эксперт: следующим соперником Стерлинга станет О’Мэлли, а не Двалишвили

Боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC, а также аналитик, американец Майкл Кьеса считает, что в организации не станут сводить одноклубников Алджамейна Стерлинга и Мераба Двалишвили в случае, если Стерлинг победит Генри Сехудо на UFC 288.
«Я поставлю на Алджамейна Стерлинга, он победит в главном бою UFC 288. Что дальше для него? Денежный бой, парень на вершине горы, и его зовут не Мерабом Двалишвили. Это Шон О’Мэлли. Вот поединок, который имеет смысл. О’Мэлли выйдет в клетку после победы над Петром Яном, у него знаковое имя в дивизионе. Это одна из звёзд UFC, за которой следят», – сказал Кьеса в эфире ESPN.
Ранее О’Мэлли заподозрил Конора Макгрегора в употреблении допинга.
Сбрил брови на спор, предлагал другу секс с женой. Дикие факты о Шоне О’Мэлли:
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