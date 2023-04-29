«Безумие, я никогда не видел такого». О’Мэлли заподозрил Макгрегора в употреблении допинга
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Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли высказался о бывшем чемпионе организации в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.
В частности, О’Мэлли высказался об актуальной форме звёздного ирландца, на которую, по его мнению, могло повлиять употребление допинга.
«Чуваки, его голова становится всё больше с каждым месяцем… Послушайте, я никогда не видел, чтобы боец настолько менялся. С тех пор как он подрался с Жозе Альдо в полулёгком весе… он изменился. Это невообразимо. Его лицо, его голова выглядит просто огромной. Это произошло из-за пищевых добавок? Безумие», – сказал О’Мэлли в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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