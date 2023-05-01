Экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон высказался о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC и действующий обладатель титула ONE FC в легчайшем весе (до 61 кг) американский ветеран Деметриус Джонсон, готовящийся к третьему поединку с бразильцем Адриано Мораесом, не исключает, что предстоящее выступление станет последним в его карьере.

«Станет ли этот поединок последним? Да, это определённо возможно. Мне 36 лет, и когда я провожу время со своей женой, детьми, близкими друзьями… Они не смотрят смешанные единоборства и не тренируются. У всех обычная работа. Иногда я задумываюсь о том, как долго ещё я буду продолжать. Как долго ещё я хочу этим заниматься?» – сказал Джонсон в подкасте The MMA Hour.

Напомним, третий поединок Джонсона и Мораеса состоится на предстоящих выходных в Колорадо (США).