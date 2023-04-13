Хабиб Нурмагомедов опубликовал свой список величайших бойцов в истории ММА
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях назвал величайших бойцов ММА в истории.
На первое место Хабиб поставил своего соотечественника Фёдора Емельяненко и действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса.
1. Фёдор Емельяненко и Джон Джонс
2. Жорж Сен-Пьер
3. Андерсон Силва
4. Деметриус Джонсон
5. Даниэль Кормье
6. Генри Сехудо
7. Жозе Альдо
8. Камару Усман
9. Исраэль Адесанья
10. Би-Джей Пенн
11. Ройс Грейси
12. Рэнди Кутюр и Кейн Веласкес
13. Дэн Хендерсон и Маурисиу Руа
14. Мирко «Кро Коп» Филипович и Стипе Миочич
15. Доминик Круз и Фрэнки Эдгар
Напомним, сам Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2020 году с рекордом в ММА 29-0.
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