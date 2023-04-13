Хабиб Нурмагомедов опубликовал свой список величайших бойцов в истории ММА

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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях назвал величайших бойцов ММА в истории.

На первое место Хабиб поставил своего соотечественника Фёдора Емельяненко и действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса.

1. Фёдор Емельяненко и Джон Джонс

2. Жорж Сен-Пьер

3. Андерсон Силва

4. Деметриус Джонсон

5. Даниэль Кормье

6. Генри Сехудо

7. Жозе Альдо

8. Камару Усман

9. Исраэль Адесанья

10. Би-Джей Пенн

11. Ройс Грейси

12. Рэнди Кутюр и Кейн Веласкес

13. Дэн Хендерсон и Маурисиу Руа

14. Мирко «Кро Коп» Филипович и Стипе Миочич

15. Доминик Круз и Фрэнки Эдгар

Напомним, сам Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2020 году с рекордом в ММА 29-0.