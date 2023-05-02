Масвидаль рассказал о преимуществах Мухаммада и Бёрнса перед их очным поединком

Американский боец, экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль поделился ожиданиями от поединка между Гилбертом Бёрнсом и Белалом Мухаммадом.

«Думаю, это будет хороший бой для Гилберта, жёсткий. Кажется, у Мухаммада более мощное кардио и преимущество в грэпплинге. Но у Бёрнса есть орудие в виде мощи его ударов. Так что это интересный, хороший поединок. Я могу представить победу любого из них. И ещё, кажется, бокс Белала немного чище», — цитирует Масвидаля MMAJunkie.

Поединок между Гилбертом Бёрнсом и Белалом Мухаммадом пройдёт в рамках соглавного события турнира UFC 288. Ожидается, что победитель этого боя станет следующим претендентом на титул чемпиона в полусреднем весе.