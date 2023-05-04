Эррол Спенс назвал лучшего боксёра мира

Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс назвал, по его мнению, лучшего боксёра мира.

Им оказался абсолютный чемпион во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO).

«Кто является лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории? Канело. Он заработал $ 200 млн. за последний год. Он, без сомнений, лучший. Мне нравится за ним наблюдать. Рейтинг pound-for-pound это, конечно, круто, как и членство в Зале славы, но, прежде всего, вы должны заработать. 90% бойцов из Зала славы разорились», – сказал Спенс в интервью YouTube-каналу EsNews.

Напомним, на этих выходных в Мексике Альварес проведёт защиту всех поясов во втором среднем весе против британца Джона Райдера (32-5, 18 KO).

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