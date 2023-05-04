Атлас: Канело не входит даже в топ-10 величайших мексиканских боксёров

Известный американский тренер Тедди Атлас заявил, что бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес не входит даже в десятку величайших боксёров своей страны.
«Канело не является величайшим мексиканским бойцом всех времён. Он даже не входит в десятку лучших. Я с огромным уважением отношусь к боксёрским традициям Мексики, и мне не хочется ставить человека на то место, где его быть не должно.
Хотя мне нравится Канело. Нравится, что за свою карьеру он ни разу не попадал в передрягу. Альварес по-настоящему хороший боец, но в истории Мексики немало бойцов сопоставимого уровня, и они не входят в число величайших», – сказал Атлас в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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