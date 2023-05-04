Фабрисиу Вердум попросил PFL организовать поединок против Фрэнсиса Нганну

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум бросил вызов другому экс-обладателю титула — Фрэнсису Нганну.
Ранее сообщалось, что Нганну близок к подписанию контракта с PFL.
«Привет, Фрэнсис! Я шокировал мир, когда выиграл у Фёдора Емельяненко и Кейна Веласкеса. И тогда я стал абсолютным чемпионом мира UFC в тяжёлом весе. У тебя есть много недостатков, так что давай подерёмся в PFL. Это единственный способ узнать, кто из нас лучше», — написал Вердум на своей странице в социальных сетях, отметив Нганну и лигу PFL.
В активе Фабрисиу Вердума 24 победы в 34 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
У Нганну 17 побед в ММА при трёх поражениях. Он покинул UFC в январе и остаётся свободным агентом на данный момент.
- 4 мая 2023
-
13:42
-
13:26
-
12:59
-
12:50
-
11:51
-
10:51
-
09:42
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
01:12
-
01:01
-
00:08
- 3 мая 2023
-
23:53
-
23:42
-
23:20
-
22:59
-
22:24
-
22:10
-
21:01
-
21:00
-
20:37
-
19:59
-
18:57
-
18:37
-
17:45
-
17:20
-
16:54
-
16:42
-
15:51
-
15:37
-
15:20
-
14:47
-
14:30