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Фабрисиу Вердум попросил PFL организовать поединок против Фрэнсиса Нганну

Фабрисиу Вердум попросил PFL организовать поединок против Фрэнсиса Нганну
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум бросил вызов другому экс-обладателю титула — Фрэнсису Нганну.

Ранее сообщалось, что Нганну близок к подписанию контракта с PFL.

«Привет, Фрэнсис! Я шокировал мир, когда выиграл у Фёдора Емельяненко и Кейна Веласкеса. И тогда я стал абсолютным чемпионом мира UFC в тяжёлом весе. У тебя есть много недостатков, так что давай подерёмся в PFL. Это единственный способ узнать, кто из нас лучше», — написал Вердум на своей странице в социальных сетях, отметив Нганну и лигу PFL.

В активе Фабрисиу Вердума 24 победы в 34 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

У Нганну 17 побед в ММА при трёх поражениях. Он покинул UFC в январе и остаётся свободным агентом на данный момент.

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