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Президент ONE FC назвал требования, которые выдвигал Фрэнсис Нганну, Чатри Ситйодтонг рассказал подробности переговоров

Условия Нганну к One FC поражают. Африканец хотел рулить лигой и влиять на соперников
Сергей Сорокин
Условия Нганну
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Теперь понятно, чем Фрэнсис взбесил президента промоушена.

Фрэнсис Нганну – глыба в мире смешанных единоборств. Но пока африканец продолжает оставаться без работы. Все отношения с UFC он разорвал, причём сжёг все мосты для потенциального возвращения. С One Championship договориться не получилось – снова не сошлись в условиях. Поэтому у бывшего чемпиона лучшего промоушена на планете осталось не так много вариантов. И, судя по последним новостям, с запросами Нганну не захочет мириться вообще никто.

О причинах разрыва с UFC уже рассказывал сам Фрэнсис. Он недоумевал из-за решения промоушена не продлевать контракт, поскольку считал свои требования вполне обоснованными: «Я просил UFC о многом, но это не значит, что я ожидал этого. Я ожидал, по крайней мере, одну или две вещи. Я просил о праве спонсорства, которое у нас отобрали. Я попросил медицинскую страховку. Попросил адвоката, кого-нибудь на заседании правления, кто будет защищать бойцов. Я просто хотел, чтобы (они) знали, что есть кое-что, чего я действительно хочу».

Видимо, Зверь недоговаривал. Президент ONE FC Чатри Ситйодтонг сначала достаточно дипломатично заявил, что лига выходит из переговоров. А потом решил выкатить настоящую бомбу. Он рассказал о подробностях переговоров с африканцем: «Он просил предоставить ему место в совете директоров, просил, чтобы он сам определял зарплату своих соперников. Мы предложили ему гарантированные 16 миллионов фунтов стерлингов, но этих денег ему было недостаточно – он выдвигал и другие условия, не связанные с деньгами, хотя они не имели особого смысла. Очевидно, что мы не могли предоставить ему место в совете директоров. На этой позиции он был бы как рыба, вытащенная из воды».

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Требования Нганну действительно кажутся завышенными. Речь о том, что боец, каким бы легендарным и заслуженным он ни был, хочет не просто озолотиться, но и на долгие годы обеспечить себя прибыльным бизнесом. Фрэнсис рассчитывает получить место в руководстве топового промоушена, непосредственно рулить лигой. А ещё собственноручно выбирать себе оппонентов для битья и даже устанавливать им гонорар. Складывается ощущение, что Зверь твёрдо намерен выжать из ситуации максимум. И прямо сейчас удовлетворить условия Нганну может лишь один промоушен.

Речь идёт о PFL. И последние слухи говорят о том, что Фрэнсис нацелился на подписание контракта именно с этой организацией. Совсем недавно там подписали контракт с Джейком Полом. Его сделали владельцем доли промоушена и дали возможность работать над проектом, который предполагает создание новой высшей лиги. В ней совершенно точно может понадобиться боец с таким легендарным бэкграундом. Поэтому и место в руководстве для Нганну найдут.

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