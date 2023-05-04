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Олег Фомичёв рассказал о встрече с Петром Яном на RCC Hard

Олег Фомичёв рассказал о встрече с Петром Яном на RCC Hard
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Олег Фомичёв, чемпион кулачной лиги TOP DOG в полутяжёлом весе, заявил, что был счастлив от встречи с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.

«До боя я встретил Петра Яна! Я как спортсмена его просто обожаю! Он красавец!
Мы сфоткались, он не отказал мне в этом; вместе с Ильясом Хамзиным, его другом. И, как только сфоткались, у меня сразу такая энергия пошла!

Я был готов не на 100, а на 200 процентов. И вот, когда я сидел в углу, Пётр и Ильяс сидели напротив меня и мы взглядами пересекались. И мне казалось, что они хотят поддержать меня!

Да ну нафиг! Я ещё год назад сидел на лавочке, грыз семечки, а сегодня я с такими громкими именами жму руку! Я только счастлив! Спасибо RCC Hard», — сказал Фомичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Олег Фомичев и Пётр Ян

Олег Фомичев и Пётр Ян

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