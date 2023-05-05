Хамзат Чимаев обратился к Фрэнсису Нганну с предложением

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором предложил бывшему чемпиону UFC в тяжёлом весе Фрэнсису Нганну провести схватку по грэпплингу.

«Фрэнсис, давай устроим схватку по грэпплингу», — написал Хамзат.

В последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта. В общей сложности в ММА он провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто: