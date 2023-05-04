Великий экс-чемпион вызвал Чимаева. Чеченец отправит Усмана на пенсию?

Всё на свете когда-нибудь заканчивается — даже доминирование Камару Усмана в UFC. Многолетний чемпион в полусреднем весе недавно окончательно сложил полномочия, уступив в реванше Леону Эдвардсу. После первого боя казалось, что Усман проиграл лишь лаки-панчем, но вторая встреча окончательно расставила всё по своим местам. Камару больше не чемпион, и не факт, что когда-нибудь снова им станет. Тем не менее Нигерийский кошмар продолжает карьеру — и не ищет там лёгких путей.

Например, Усман всерьёз рассматривает возможность поединка с Хамзатом Чимаевым — одним из самых ярких спортсменов UFC: «Бой с Чимаевым? Это может быть яркой афишей. Встречусь ли с Хамзатом в среднем весе? Возможно. Он боец, и я боец, в конце концов. Я сражаюсь с этими парнями сердцем, а не весом. Мне удавалось справляться в тренажёрном зале с бойцами среднего и полутяжёлого веса. Можно устроить не так много интересных боёв, и Чимаев — самый интересный соперник. Мы можем стать хедлайнерами PPV», — приводит слова Усмана ESPN.

Кстати, Чимаеву такая идея понравилась, иначе бы он не стал сразу отвечать нигерийцу: «Надо кое-кого отправить на пенсию». И это не выглядит пустой бравадой. Для Усмана поединок с чеченским шведом невероятно опасен. В каком бы весе ни прошёл бой, Камару всё равно будет заметно уступать оппоненту в габаритах. Главный козырь Усмана — могучая борьба, но Чимаев вряд ли уступит нигерийцу в партере. А в стойке Борз однозначно перебьёт бывшего чемпиона, за которого говорит разве что преимущество в опыте.

Смелости Усмана можно только позавидовать. Ведь поражение от Чимаева действительно может отправить его на пенсию или как минимум лишить статуса суперзвезды. А возможная победа над Хамзатом не даст большого спортивного признания — это же не титульный бой. С другой стороны, конец карьеры Нигерийского кошмара действительно не за горами. И нужно успеть заработать как можно больше, прежде чем придётся повесить перчатки на гвоздь. А на Хамзате сейчас можно сорвать большой куш.