Магомед Курбанов — Мишель Соро: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

6 мая в Екатеринбурге состоится вечер бокса, организованный RCC Boxing Promotions, главным событием которого станет противостояние топовых боксёром Магомеда Курбанова и Мишеля Соро.
В прямом эфире основные поединки турнира будут показаны на телеканале «Матч! Боец», начиная с 18:45 мск. Позднее запись боёв будут доступны на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.
Магомеду Курбанову 27 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2015 года и одерживал победы над экс-чемпионами мира британцем Лиамом Смитом и бразильцем Патриком Тейшейрой. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Курбанов победил единогласным решением венесуэльца Йохана Гонсалеса.
35-летний Мишель Соро – французский боксер с 35-ю победами за карьеру, из которых 24 одержаны накаутом.
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