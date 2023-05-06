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Магомед Курбанов — Мишель Соро: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

6 мая в Екатеринбурге состоится вечер бокса, организованный RCC Boxing Promotions, главным событием которого станет противостояние топовых боксёром Магомеда Курбанова и Мишеля Соро.

В прямом эфире основные поединки турнира будут показаны на телеканале «Матч! Боец», начиная с 18:45 мск. Позднее запись боёв будут доступны на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Магомеду Курбанову 27 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2015 года и одерживал победы над экс-чемпионами мира британцем Лиамом Смитом и бразильцем Патриком Тейшейрой. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Курбанов победил единогласным решением венесуэльца Йохана Гонсалеса.

35-летний Мишель Соро – французский боксер с 35-ю победами за карьеру, из которых 24 одержаны накаутом.