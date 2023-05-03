«Тим тоже хочет встречи». Курбанов продолжает верить в бой с Цзю-младшим

6 мая в Екатеринбурге состоится грандиозный боксёрский турнир. В главном бою выступит наш соотечественник Магомед Курбанов, которому будет противостоять опытный Мишель Соро. В случае победы россиянин станет официальным претендентом на титул WBA в первом среднем весе. Мы поговорили с Курбановым про возможный поединок с Тимофеем Цзю, выбрали фаворита в реванше Бивол — Канело и оценили бенефис Джервонты Дэвиса.

– Как прошла подготовка к поединку, насколько опасен Соро?

– Всё превосходно прошло. Майские бои у меня проходят на высшем уровне. Я себя чувствую замечательно. Большой плюс для меня, что я был в Таиланде, там тренировался. И я уже там был заряжен на бой. Опасность Соро… Да все соперники опасны. Это бокс, опасный вид спорта. Конечно, учитывая уровень боя, я очень серьёзно к этому отношусь. Повторю, Соро, Цзю, Чарло. Кто бы ни был, это для меня одинаково.

– Какую сумму нужно предложить, чтобы ты на пять минут вышел против Сергея Воробьёва?

– А где выйти? В порядке бреда… Против Воробьёва выйду бесплатно. Я спарринговал с ним. Что он хочет от меня? Как и все. Хочет боя, заработать денег. Свою деятельность продолжить.

Магомед Курбанов — Мишель Соро Фото: vk.com/rccboxing

– Ты часто говоришь о бое с Тимом Цзю. Веришь ли в реальную встречу с ним?

– Конечно, я верю. Сам Тим тоже хочет этой встречи, я надеюсь. Я стану чемпионом мира, он станет чемпионом мира. Можно сделать объединительный бой – WBA, WBO. И это будет просто огромный бой для российских фанатов, для Австралии, для всего мира.

– Сейчас набирает обороты его младший брат Никита…

– Никита мне вообще неинтересен. Я вообще за ним не слежу. Желаю ему удачи, молодец. Мой сын тоже растёт. Возможно, в будущем.

– Сейчас выскочила ещё одна фамилия — Мадримов. Что вы думаете о нём?

– Почему выскочила? Мадримов давно был, в рейтингах. Боксирует в профессионалах. Но я его имя не называл, потому что не было выхода на потенциальный бой. Честно говоря, сейчас и ему интересно это, и мне интересно. Если нам санкционируют бой, то погнали, почему нет? Не он, так другой.

– Уже были какие-то контакты с представителями WBA относительно поединков за границей?

– За границу не смотрю. Я хочу проводить бои в Екатеринбурге. Если будет супер-пуперское предложение, с чемпионом мира подраться, за два пояса, и условия будут очень хорошие, let’s go, я не против.

– На пресс-конференции ты говорил, что, возможно, проведёшь бой в Дубае?

– Возможно, всё возможно. Ничего точного нет. Не так легко всё это сделать.

– Бой Джервонты и Гарсии. Команда проигравшего заявила, что у них в команде был шпион.

– Это всё отмазки, отговорки. Если ты в себе уверенный парень, жёсткий, какая разница, кто у тебя в лагере? Ну, значит, бей этого парня в лагере. Что ты от него в печень пропускаешь? И всё. Не хочу принижать его заслуги, но он блогер. Сделанный рекламный боец.

– Веришь ли ты во встречу Усика и Фьюри, на кого ставишь?

– На сегодняшний день я не верю в эту встречу. Фьюри газовал, объявили, отказались. Фьюри не дурак. Если даже он будет драться с Усиком, то будет выдвигать условия ультиматумом, в одностороннем порядке. Не знаю, как Усик с этим будет. Думаю, что этот бой маловероятен.

– Бивол выбрал Канело, а не Бетербиева. Сможет ли Дмитрий снова разобрать Альвареса? Сауль не скрывает, что он имеет пристрастие к вину. Может ли это повлиять на результат?

– Уже повлияло в первом бою. Там много условий. В каком весе будет бой, где он будет проходить. Я думаю, что ко второму бою Дмитрий подойдёт уверенно. И думаю, что Бивол должен его победить. В тот раз я не верил, что победу по очкам отдадут Биволу. Я думал, что по системе PPV Канело не должен был проиграть. Моё видение было таковым.

Алкоголь влияет на спортсмена плохо, очень плохо. Все, кто пили, доходили до определённого уровня и потом терялись.

– Американцы и британцы не выступят на чемпионате мира по боксу. Какие у России шансы собрать большое количество золотых медалей?

– Честно говоря, такой чемпионат мира и не назвать чемпионатом мира. Если одной страны нет, то это уже не чемпионат мира. Честно говоря, состав не знаю, кто едет туда. Но фавориты для меня – Павел Сосулин, Муслим Гаджимагомедов, Альберт Батыргазиев. Им никого не стоит бояться.