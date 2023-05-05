Соро перевесил Курбанова перед отборочным поединком в Екатеринбурге

Завтра в Екатеринбурге состоится масштабный вечер бокса от RCC Boxing Promotions, главным событием которого станет противостояние топовых боксёром Магомеда Курбанова и Мишеля Соро. Победитель выйдет на действующего чемпиона мира и сможет оспорить титул уже в следующем поединке.
В этот день на ринге КРК «Уралец» можно будет увидеть бои олимпийского чемпиона Евгения Тищенко против экс-чемпиона Европы Ива Нгабу и восходящей звезды Жоры Амазаряна против экс-претендента на титул чемпиона мира Франсиско Фонсеки.
Сегодня боксёры сошлись лицом к лицу и прошли взвешивание.
Полные результаты взвешивания:
1-я пара 6 x 3 мин., до 57,2 кг
58,60 кг | Иван Чирков (9-0, 1 KO) г. Челябинск, Россия
58,50 кг | Бислан Бекух (5-2, 4 KOs) респ. Адыгея, Россия
2-я пара 6 x 3 мин., свыше 90,7 кг
117,0 кг | Максим Бабанин (4-0, 4 KOs) г. Волгоград, Россия
97,70 кг | Юрий Быховцев (10-25-3, 5 KOs) г. Гомель, Республика Беларусь
3-я пара 8 x 3 мин., свыше 90,7 кг
100,7 кг | Александр Дорофеев 6-0, 2 KOs г. Югорск, Россия
109,0 кг | Мирзохиджон Абдуллаев 3-1-1, 1 KO г. Андижан, Узбекистан
4-я пара 8 x 3 мин., до 66,7 кг
67,55 кг | Сергей Лубкович 15-0, 10 КОs г. Кострома, Россия
67,50 кг | Вадим Лубсанов 6-1, 1 KO г. Улан-Удэ, Россия
5-я пара 8 x 3 мин., до 90,7 кг
90,70 кг | Алексей Егоров 11-1, 7 КОs г. Обнинск, Россия
91,95 кг | Владимир Жигайлов 4-0, 2 KOs г. Сургут, Россия
6-я пара 8 x 3 мин., до 66,7 кг
66,35 кг | Магомеднури Магомедов 1-0 г. Покачи, Россия
67,10 кг | Бобо-Усмон Батуров 1-0 г. Джизак, Узбекистан
7 пара 8 x 3 мин, до 63,5 кг
64,95 кг | Оганес Устян 10-0, 3 KOs г. Сочи, Россия
64,55 кг | Евгений Павко 19-4-1, 13 KOs г. Копейск, Россия
8-я пара 8 x 3 мин., до 66,7 кг
66,65 кг | Игорь Адлейба 14-0-2, 6 KOs г. Сухум, Абхазия
66,45 кг | Максим Черничук 4-0, 1 KO г. Москва, Россия
9-я пара 10 x 3 мин., до 59,0 кг
59,98 кг | Жора Амазарян 13-3-2, 9 KOs г. Екатеринбург, Россия
59,92 кг | Франсиско Фонсека 31-3-2, 25 KOs г. Манагуа, Никарагуа
10-я пара 10 x 3 мин., до 90,7 кг
91,85 кг | Евгений Тищенко 11-1, 7 KOs г. Екатеринбург, Россия
90,75 кг | Ив Нгабу 21-1, 15 KOs г. Розеларе, Бельгия
11-я пара 12 x 3 мин., до 69,9 кг
69,05 кг | Магомед Курбанов (24-0, 13 KOs) г. Екатеринбург, Россия
69,65 кг | Мишель Соро (35-3-2, 24 KOs) г. Леон, Франция
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