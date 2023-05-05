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Соро перевесил Курбанова перед отборочным поединком в Екатеринбурге

Завтра в Екатеринбурге состоится масштабный вечер бокса от RCC Boxing Promotions, главным событием которого станет противостояние топовых боксёром Магомеда Курбанова и Мишеля Соро. Победитель выйдет на действующего чемпиона мира и сможет оспорить титул уже в следующем поединке.

В этот день на ринге КРК «Уралец» можно будет увидеть бои олимпийского чемпиона Евгения Тищенко против экс-чемпиона Европы Ива Нгабу и восходящей звезды Жоры Амазаряна против экс-претендента на титул чемпиона мира Франсиско Фонсеки.

Сегодня боксёры сошлись лицом к лицу и прошли взвешивание.

Полные результаты взвешивания:

1-я пара 6 x 3 мин., до 57,2 кг

58,60 кг | Иван Чирков (9-0, 1 KO) г. Челябинск, Россия

58,50 кг | Бислан Бекух (5-2, 4 KOs) респ. Адыгея, Россия

2-я пара 6 x 3 мин., свыше 90,7 кг

117,0 кг | Максим Бабанин (4-0, 4 KOs) г. Волгоград, Россия

97,70 кг | Юрий Быховцев (10-25-3, 5 KOs) г. Гомель, Республика Беларусь



3-я пара 8 x 3 мин., свыше 90,7 кг

100,7 кг | Александр Дорофеев 6-0, 2 KOs г. Югорск, Россия

109,0 кг | Мирзохиджон Абдуллаев 3-1-1, 1 KO г. Андижан, Узбекистан



4-я пара 8 x 3 мин., до 66,7 кг

67,55 кг | Сергей Лубкович 15-0, 10 КОs г. Кострома, Россия

67,50 кг | Вадим Лубсанов 6-1, 1 KO г. Улан-Удэ, Россия

5-я пара 8 x 3 мин., до 90,7 кг

90,70 кг | Алексей Егоров 11-1, 7 КОs г. Обнинск, Россия

91,95 кг | Владимир Жигайлов 4-0, 2 KOs г. Сургут, Россия

6-я пара 8 x 3 мин., до 66,7 кг

66,35 кг | Магомеднури Магомедов 1-0 г. Покачи, Россия

67,10 кг | Бобо-Усмон Батуров 1-0 г. Джизак, Узбекистан

7 пара 8 x 3 мин, до 63,5 кг

64,95 кг | Оганес Устян 10-0, 3 KOs г. Сочи, Россия

64,55 кг | Евгений Павко 19-4-1, 13 KOs г. Копейск, Россия

8-я пара 8 x 3 мин., до 66,7 кг

66,65 кг | Игорь Адлейба 14-0-2, 6 KOs г. Сухум, Абхазия

66,45 кг | Максим Черничук 4-0, 1 KO г. Москва, Россия

9-я пара 10 x 3 мин., до 59,0 кг

59,98 кг | Жора Амазарян 13-3-2, 9 KOs г. Екатеринбург, Россия

59,92 кг | Франсиско Фонсека 31-3-2, 25 KOs г. Манагуа, Никарагуа

10-я пара 10 x 3 мин., до 90,7 кг

91,85 кг | Евгений Тищенко 11-1, 7 KOs г. Екатеринбург, Россия

90,75 кг | Ив Нгабу 21-1, 15 KOs г. Розеларе, Бельгия

11-я пара 12 x 3 мин., до 69,9 кг

69,05 кг | Магомед Курбанов (24-0, 13 KOs) г. Екатеринбург, Россия

69,65 кг | Мишель Соро (35-3-2, 24 KOs) г. Леон, Франция